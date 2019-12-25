Во вторник, 11 августа, стало известно о том, что Беглов заявил о формировании культуры применения масок и перчаток. Соответствующее предложение он высказал во время радиообращения на "Радио России".
В обществе должна сформироваться новая социальная культура применения защитных масок и перчаток в помещениях и общественном транспорте
Александр Беглов
Градоначальник отметил, что на прошлой неделе подведомственные эксперты проверили работу торговых центров на вопрос соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора. Были зафиксированы нарушения.
Напомним, что за последние сутки в Петербурге подтверждено 7 летальных случаев от COVID-19. С начала пандемии вирус унес жизни более двух тысяч горожан.
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге стартовали испытания зарубежных вакцин от коронавируса.
Фото:Александр Беглов/вк
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