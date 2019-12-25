На прошлой неделе прошел активный мониторинг работы торговых центров на вопрос соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора.

Во вторник, 11 августа, стало известно о том, что Беглов заявил о формировании культуры применения масок и перчаток. Соответствующее предложение он высказал во время радиообращения на "Радио России".

В обществе должна сформироваться новая социальная культура применения защитных масок и перчаток в помещениях и общественном транспорте Александр Беглов

Градоначальник отметил, что на прошлой неделе подведомственные эксперты проверили работу торговых центров на вопрос соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора. Были зафиксированы нарушения.

Напомним, что за последние сутки в Петербурге подтверждено 7 летальных случаев от COVID-19. С начала пандемии вирус унес жизни более двух тысяч горожан.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге стартовали испытания зарубежных вакцин от коронавируса.

Фото:Александр Беглов/вк