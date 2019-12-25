В Петербурге стартовали испытания зарубежных вакцин от коронавируса

Испытывать вакцину будут в Мариинской больнице.

В воскресенье, 9 августа, стало известно о том, что испытания зарубежных вакцин от коронавируса стартовали в Петербурге. Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой на Минздрав.

Известно, что в Петербурге намерены протестировать три вакцины от одного шведского и двух американских производителей.

Препарат испытают сразу в трех медучреждениях Северной столицы: в Мариинской больнице, больнице №40, Александровской больнице и Первом медицинском университете. Отмечается, что Министерство здравоохранения уже выдало разрешение на соответствующие испытания.

Также испытанию подвергнется российская вакцина под названием "Треамида".

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге за последние сутки от COVID-19 умерли три человека.

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