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В Петербурге стартовали испытания зарубежных вакцин от коронавируса
Сегодня, 15:26
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В Петербурге стартовали испытания зарубежных вакцин от коронавируса

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Испытывать вакцину будут в Мариинской больнице.

В воскресенье, 9 августа, стало известно о том, что испытания зарубежных вакцин от коронавируса стартовали в Петербурге. Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой на Минздрав.

Известно, что в Петербурге намерены протестировать три вакцины от одного шведского и двух американских производителей. 

Препарат испытают сразу в трех медучреждениях Северной столицы: в Мариинской больнице, больнице №40, Александровской больнице и Первом медицинском университете. Отмечается, что Министерство здравоохранения уже выдало разрешение на соответствующие испытания. 

Также испытанию подвергнется российская вакцина под названием "Треамида".

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге за последние сутки от COVID-19 умерли три человека.

Фото:pixabay

Теги: вакцина от коронавируса, минздрав
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Картина дня,

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