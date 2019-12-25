За весь период пандемии в России умерло 14 931 человека.

В воскресенье, 9 августа, стало известно о том, что в Петербурге за последние сутки от COVID-19 умерли три человека. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

Согласно последним данным, за весь период пандемии в России умерло 14 931 человека.

Напомним ,что за последние сутки в Северной столице выявили 160 новых случаев заражения коронавируса. Отмечается, что в городе под медицинским наблюдением находится около 889 человек

Ранее мы сообщали о том, что в субботу более 17 тысяч петербуржцев сдали тесты на коронавирус.

Фото:Piter.TV