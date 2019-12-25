За последние сутки более 17 тысяч петербуржцев сдали тесты на коронавирус

Под наблюдением медиков остаются 889 человек.

За минувшие сутки, 7 августа, в Петербурге сдали тест на коронавирус 17 178 человек. Об этом говорят данные городского штаба "Петербург против коронавируса".

Отмечается, что под наблюдением медиков остаются 889 человек, 1 из них лечится в обсерваторе, 548 – на самоизоляции. Единая справочная служба по вопросам коронавируса продолжает принимать вызовы, за прошлые сутки их оказалось 199. В службу экстренных вызовов 11 человек сообщили о прибытии из других стран, скорую помощь вызвали 23 человека, в полицию обратились 14 горожан.

Смольный приготовился ко второй волне коронавируса.

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