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За последние сутки более 17 тысяч петербуржцев сдали тесты на коронавирус
Сегодня, 10:14
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himif

За последние сутки более 17 тысяч петербуржцев сдали тесты на коронавирус

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Под наблюдением медиков остаются 889 человек.

За минувшие сутки, 7 августа, в Петербурге сдали тест на коронавирус 17 178 человек. Об этом говорят данные городского штаба "Петербург против коронавируса".

Отмечается, что под наблюдением медиков остаются 889 человек, 1 из них лечится в обсерваторе, 548 – на самоизоляции. Единая справочная служба по вопросам коронавируса продолжает принимать вызовы, за прошлые сутки их оказалось 199. В службу экстренных вызовов 11 человек сообщили о прибытии из других стран, скорую помощь вызвали 23 человека, в полицию обратились 14 горожан.

Смольный приготовился ко второй волне коронавируса.

Фото: pixabay

Теги: ковид, тестирование
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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