Смольный приготовился ко второй волне коронавируса

Чиновников беспокоит высокая смертность от COVID-19.

В правительстве Петербурга приготовились ко второй волне коронавируса. Поводом для волнений стала статистика Росстата, согласно которой каждый шестой россиянин, умерший в стране от COVID-19 – это петербуржец.

Как рассказала "Фонтанка", в Смольном признали проблемой высокую смертность от вируса и намерены разобраться в ее причинах до новой волны, которую чиновники ожидают осенью. В "расследовании" правительство города будет участвовать с представителями Роспотребнадзора. Отмечается, что глобально причины высокой летальности – 6% к концу июля, что во много раз превышает российские показатели – пока никто не понимает.

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