Какие ограничения снимут в Петербурге 8 августа?

Губернатор Александр Беглов внес очередные изменения в постановление Правительства города от 13.03.2020 №121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". Согласно им, в Северной столице вновь снимается ряд ограничений, введенных из-за пандемии.

Снятие ограничений в Санкт-Петербурге

Так, с 8 августа возобновляется работа парков аттракционов, расположенных под открытым небом. Однако посетители смогут попасть туда при соблюдении ряда условий.

В частности, на территории парка необходимо носить средства индивидуальной защиты за исключением самих аттракционов. Между посетителями и работниками парка – на кассе, стойках администратора и оператора, в местах хранения личных вещей – должен быть установлен защитный экран. Также люди должны соблюдать дистанцию не менее 1,5 метров. В парке аттракционов могут одновременно находиться не более 50% посетителей от предельной заполняемости.

Чтобы начать работать, организация должна получить уникальный QR-код, подтверждающий готовность выполнения стандарта безопасной деятельности.

Кроме того, с 8 августа снимается запрет на проведение спортивных, культурных и других массовых мероприятий, но только на улице. Все зрители должны носить маски и соблюдать дистанцию не менее 1,5 метров друг от друга.

Внесенные Александром Бегловым изменения также внесли некую ясность в условия работы торговых и торгово-развлекательных центров, которые открылись в Петербурге 27 июля. Собственники этих заведений должны тщательно следить за наличием у посетителей средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук. Примерочные зоны могут работать при соблюдении ряда условий:

- термическая обработка одежды после каждой примерки посетителями;

- заполняемость примерочной зоны в шахматном порядке;

- наличие кожных антисептиков с дозатором при входе в примерочную зону;

- сотрудники, работающие в примерочных зонах, должны носить одноразовые маски и перчатки;

- установка в примерочных зонах бактерицидных ламп закрытого типа;

- нанесение разметки для соблюдения социальной дистанции при ожидании в очереди в примерочную зону.

Что открылось в Петербурге

Помимо выше перечисленного, на сегодняшний день в Северной столице:

- разрешена работа парикмахерских и салонов красоты;

- стали доступны бани;

- возобновилось оказание бытовых услуг;

- открылись фитнес-центры и бассейны;

- разрешена работа ресторанов и кафе в полную силу;

- возобновилась работа детских садов;

- метро вернулось к полноценному режиму работы;

- в полном объеме восстановилось действие льготных и бесплатных проездных билетов на пригородных поездах и автобусах;

- открылись музеи и выставочные залы, разрешили проводить экскурсии;

- открылись библиотеки и архивы;

- возобновили работу аквапарки, туроператоры и турагенства;

- в ТЦ "Мега Дыбенко" и "Мега Парнас" открылась ИКЕА. Пускают покупателей в ограниченном количестве и только в масках;

- снят запрет на проведение тестовых поездок в автосалонах, розничную торговлю и оказание услуг общественного питания в садах, парках и скверах Петербурга;

- в ЗАГСах стала возможна торжественная регистрация браков (разрешается одновременное присутствие до 30 человек без учета сотрудников ЗАГСа)

- открылась навигация по рекам и каналам;

- открылись фотостудии и мебельные магазины;

- возобновили работу мастерские по обслуживанию и аренде велосипедов и самокатов.

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