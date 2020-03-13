Какие ограничения снимут в Петербурге 8 августа?

Снятие ограничений в Санкт-Петербурге
Так, с 8 августа возобновляется работа парков аттракционов, расположенных под открытым небом. Однако посетители смогут попасть туда при соблюдении ряда условий.
В частности, на территории парка необходимо носить средства индивидуальной защиты за исключением самих аттракционов. Между посетителями и работниками парка – на кассе, стойках администратора и оператора, в местах хранения личных вещей – должен быть установлен защитный экран. Также люди должны соблюдать дистанцию не менее 1,5 метров. В парке аттракционов могут одновременно находиться не более 50% посетителей от предельной заполняемости.
Чтобы начать работать, организация должна получить уникальный QR-код, подтверждающий готовность выполнения стандарта безопасной деятельности.
Кроме того, с 8 августа снимается запрет на проведение спортивных, культурных и других массовых мероприятий, но только на улице. Все зрители должны носить маски и соблюдать дистанцию не менее 1,5 метров друг от друга.
Внесенные Александром Бегловым изменения также внесли некую ясность в условия работы торговых и торгово-развлекательных центров, которые открылись в Петербурге 27 июля. Собственники этих заведений должны тщательно следить за наличием у посетителей средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук. Примерочные зоны могут работать при соблюдении ряда условий:
- термическая обработка одежды после каждой примерки посетителями;
- заполняемость примерочной зоны в шахматном порядке;
- наличие кожных антисептиков с дозатором при входе в примерочную зону;
- сотрудники, работающие в примерочных зонах, должны носить одноразовые маски и перчатки;
- установка в примерочных зонах бактерицидных ламп закрытого типа;
- нанесение разметки для соблюдения социальной дистанции при ожидании в очереди в примерочную зону.
Что открылось в Петербурге
Помимо выше перечисленного, на сегодняшний день в Северной столице:
- разрешена работа парикмахерских и салонов красоты;
- стали доступны бани;
- возобновилось оказание бытовых услуг;
- открылись фитнес-центры и бассейны;
- разрешена работа ресторанов и кафе в полную силу;
- возобновилась работа детских садов;
- метро вернулось к полноценному режиму работы;
- в полном объеме восстановилось действие льготных и бесплатных проездных билетов на пригородных поездах и автобусах;
- открылись музеи и выставочные залы, разрешили проводить экскурсии;
- открылись библиотеки и архивы;
- возобновили работу аквапарки, туроператоры и турагенства;
- в ТЦ "Мега Дыбенко" и "Мега Парнас" открылась ИКЕА. Пускают покупателей в ограниченном количестве и только в масках;
- снят запрет на проведение тестовых поездок в автосалонах, розничную торговлю и оказание услуг общественного питания в садах, парках и скверах Петербурга;
- в ЗАГСах стала возможна торжественная регистрация браков (разрешается одновременное присутствие до 30 человек без учета сотрудников ЗАГСа)
- открылась навигация по рекам и каналам;
- открылись фотостудии и мебельные магазины;
- возобновили работу мастерские по обслуживанию и аренде велосипедов и самокатов.
Фото: pixabay.com
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