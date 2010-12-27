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Автора памятника Чайковскому в Петербурге выберут в апреле 2020 года
Сегодня, 21:09
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nadezhda_sib

Автора памятника Чайковскому в Петербурге выберут в апреле 2020 года

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До 23 декабря деятели искусства могут прислать свои эскизы памятника композитору.

В пятницу, 6 сентября, в Петербурге стартовал открытый архитектурный конкурс на создание эскиза памятника композитору Петру Чайковскому. В качестве организатора выступил городской комитет по градостроительству и архитектуре.

Памятник поставят напротив концертного зала Мариинского театра на улице Писарева, 20. Теперь архитекторы, скульпторы, дизайнеры, художники и творческие мастерские из России и зарубежных стран могут предложить свое видение будущей скульптуры.

До 23 декабря будет длиться первый этап, в течение которого будут собирать эскизные предложения. В состав жюри вошли художественный руководитель - директор Мариинского театра Валерий Гергиев и главный архитектор Петербурга, председатель комитета по градостроительству и архитектуре Владимир Григорьев. Подведение итогов приурочат к 180-летию со дня рождения композитора. 

Призовое место оценили в 1,2 млн рублей, второе - в 800 тыс, а третье - в 500 тыс. рублей.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что реставрация скульптур Ростральных колонн подходит к концу

Фото: mariinsky.ru

Теги: мариинский театр, памятник чайковскому
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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