Конкурс на создание памятника Чайковскому у Мариинского театра объявят 6 сентября

В торжественной церемонии примут участие врио губернатора Петербурга Александр Беглов и директор театра Валерий Гергиев.

Стало известно развитие событий по вопросу строительства памятника Петру Чайковскому у Мариинского театра. По данным Piter.TV, 6 сентября в Петербурге объявят старт конкурса на проектирование будущего монумента.

Памятник поставят напротив театра. Отметим, ранее в СМИ появлялась информация, что конкурс на создание памятника будет объявлен в конце октября.

Первый этап тендера планировали провести в октябре 2019 года, а второй - в марте следующего года. Комитет по градостроительству и архитектуре запросил на проведение конкурса финансирование порядка шесть миллионов рублей.

Отметим, что в 2020 году – 180-летие со дня рождения композитора Петра Ильича Чайковского, который написал музыку к постановкам "Щелкунчик", "Лебединое озеро", опере "Пиковая дама" и многим другим. Композитор значительную часть жизни жил в Северной столице и похоронен в нашем городе.

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