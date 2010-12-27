Реставрация скульптур Ростральных колонн подходит к концу

Накануне стало известно о завершении реставрации скульптур Ростральных колонн – Невы, Волхова, Волги и Днепра. Об этом рассказали в пресс-службе комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).
Реставраторы убрали с поверхности скульптур раствор тонировки и различные загрязнения. Специалисты заделали трещины, укрепили известняк в местах деформации. Самые внушительные дефекты дополнялись натуральным известняком.
В настоящее время на скульптуры наносится защитный состав.
Отметим, что Ростральные колонны – это памятник федерального значения в Стрелки Васильевского острова. Скульптуры у подножий колонн символизируют четыре великих реки России – Неву, Волхов, Волгу и Днепр.
Полностью работы будут завершены к середине сентября.
Ростральные колонны закрыли строительными лесами для реставрации в мае этого года.
Фото: КГИОП
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