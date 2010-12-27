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Реставрация скульптур Ростральных колонн подходит к концу
Сегодня, 17:32
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arteliseev

Реставрация скульптур Ростральных колонн подходит к концу

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В прошлый раз объект реставрировали к 300-летию Петербурга.

Накануне стало известно о завершении реставрации скульптур Ростральных колонн – Невы, Волхова, Волги и Днепра. Об этом рассказали в пресс-службе комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

Реставраторы убрали с поверхности скульптур раствор тонировки и различные загрязнения. Специалисты заделали трещины, укрепили известняк в местах деформации. Самые внушительные дефекты дополнялись натуральным известняком.

В настоящее время на скульптуры наносится защитный состав.

Отметим, что Ростральные колонны – это памятник федерального значения в Стрелки Васильевского острова. Скульптуры у подножий колонн символизируют четыре великих реки России – Неву, Волхов, Волгу и Днепр.

Полностью работы будут завершены к середине сентября.

Ростральные колонны закрыли строительными лесами для реставрации в мае этого года. 

Фото: КГИОП

Теги: город, кгиоп, ростральные колонны
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество, Картина дня,

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