На Богословском кладбище проходит концерт памяти Цоя

В субботу, 15 августа, у могилы Виктора Цоя на Богословском кладбище собралось несколько десятков фанатов группы "Кино". На месте торжеств побывал мобильный корреспондент Piter.TV.
Тридцателетие со дня смерти музыканта отпраздновали с песнями и признаниями в любви. Сейчас люди возлагают к надгробию цветы и исполняют всеми любимые композиции под гитару.
Отметим, что по информации "КП" отец музыканта Роберт Цой побывал на кладбище еще утром.
Ранее мы рассказали о том, что специалисты закончили установку памятника Цою у Ветеранов.
Видео: Piter.TV
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