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На Богословском кладбище проходит концерт памяти Цоя

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Десятки людей вознесли цветы к могиле кумира.

В субботу, 15 августа, у могилы Виктора Цоя на Богословском кладбище собралось несколько десятков фанатов группы "Кино". На месте торжеств побывал мобильный корреспондент Piter.TV.

Тридцателетие со дня смерти музыканта отпраздновали с песнями и признаниями в любви. Сейчас люди возлагают к надгробию цветы и исполняют всеми любимые композиции под гитару. 

Отметим, что по информации "КП" отец музыканта Роберт Цой побывал на кладбище еще утром.

Ранее мы рассказали о том, что специалисты закончили установку памятника Цою у Ветеранов.

Видео: Piter.TV

 

 

Теги: санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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