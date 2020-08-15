На Богословском кладбище проходит концерт памяти Цоя

Десятки людей вознесли цветы к могиле кумира.

В субботу, 15 августа, у могилы Виктора Цоя на Богословском кладбище собралось несколько десятков фанатов группы "Кино". На месте торжеств побывал мобильный корреспондент Piter.TV.

Тридцателетие со дня смерти музыканта отпраздновали с песнями и признаниями в любви. Сейчас люди возлагают к надгробию цветы и исполняют всеми любимые композиции под гитару.

Отметим, что по информации "КП" отец музыканта Роберт Цой побывал на кладбище еще утром.

Ранее мы рассказали о том, что специалисты закончили установку памятника Цою у Ветеранов.

Видео: Piter.TV