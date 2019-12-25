"Спокойная ночь": как Дворцовый мост разводили под песни Виктора Цоя

Горожане услышали композиции "Спокойная ночь" и "Кончится лето".

В ночь на 15 августа Дворцовый мост в Петербурге развели под песни рок-исполнителя Виктора Цоя. Piter.TV показывает, как это было.

Акция памяти Цоя, трагически погибшего ровно 30 лет назад в автокатастрофе, прошла в рамках шоу "Поющие мосты". Зрители услышали композиции "Спокойная ночь" и "Кончится лето" группы "Кино" в обработке композитора Игоря Вдовина. Кульминацией акции стала проекция нарисованного портрета Цоя на один из пролетов Дворцового моста.

Ранее мы писали, что специалисты закончили установку памятника Цою у Ветеранов.

Видео: Piter.TV