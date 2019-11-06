На таджикско-узбекской границе неизвестные напали на погранзаставу

Пятерых налетчиков удалось взять живыми.

На таджикско-узбекской границе неизвестные напали на пограничную заставу. Около 20 человек в масках и с огнестрельным оружием попробовали проникнуть на пограничную зону. Об этом сообщили в пресс-службе Пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности.

Атаке подверглась застава №4 "Ишкобод" войсковой части пограничного отряда "Султанабад". Локация располагается в районе Рудаки, в 50 километрах к западу от границы. Преступников удалось окружить, 15 человек ликвидировали, еще 5 человек задержаны. С собой у нападавших были АКМ.

В ходе защиты заставы погиб один солдат пограничной службы, один сотрудник полиции Таджикистана. На месте организована оперативно-следственная группа, ведется расследование. на данный момент ситуация также изучается специалистами из Узбекистана.

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Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/УЗФАКТ