Три раза самолеты приближались к берегам Японии в 2019 году.

Япония обвинила Россию в нарушении воздушного пространства. В Токио утверждают, что самолеты РФ трижды нарушали воздушное пространство государства в 2019 году. Об этом сообщили в "ТАСС" со ссылкой на опубликованные данные комитета начальников штабов СС Японии

Дважды нарушение воздушного пространства зафиксировано 20 июня. Российские военные пролетели над островами Минамидайто на юге страны, а затем вблизи Хатидзёдзима к юго-востоку от столицы. В последний раз граница была нарушена 23 июля в районе островов Такэсима. Эта территория контролируется Южной кореей, но Япония претендует на земли.

Напомним, что в общей сложности силы самообороны Японии за текущий год вылетали на перехват иностранных самолетов 470 раз. Статистика взята за период с апреля по сентябрь. По сравнению с прошлым годом, показатель снизился на 91 случай.

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Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/Techreporter.ru, T24