Япония приобретет петербургских роботов на полмиллиона евро

Также петербургская компания получила предложение о создании совместного предприятия от правительства Японии.

Петербургский производитель робототехнических конструкторов компания ROBBO 21 октября заключила договор с первым дистрибьютором ROBBO в Японии. Компания также готовится к регистрации подразделения ROBBO Japan и уже договорилась о поставках своей продукции японским компаниям на сумму более 500 тысяч евро. Об этом сообщила пресс-служба компании ROBBO.

Петербургская компания получила предложение о создании совместного предприятия от правительства Японии. Это произошло после победы в конкурсе технологических проектов правительства Японии. Образцы уже протестировали в нескольких японских школах. Регистрация ROBBO Japan начнется 1 ноября.

ROBBO выпускает "РОББО Класс" и "РОББО Клуб" для школ. Первый продукт помогает готовить юных инженеров-инноваторов, второй В является франшизой кружков робототехники и свободного программирования. С помощью данных роботов обучаются 50 тысяч детей в 16 странах мира.

Ранее Безруков и робот представили новый фильм Андреасяна.

Фото: пресс-служба компании ROBBO