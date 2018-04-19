На станции метро "Беговая" запустили последний отремонтированный траволатор

Ремонт прошел с опережением сроков.

На станции метро "Беговая" в Петербурге запустили последний отремонтированный траволатор. Об этом отчитались в пресс-службе комитета по транспорту 16 декабря. Ремонт прошел с опережением сроков.

В ноябре стало известно, что из эксплуатации траволатор вывели из-за протечек в вестибюле станции: по стенам капает вода, попадая на поручни. Читатели Piter.tv удивлялись, что траволаторы в принципе работают, потому что отключены они были слишком часто.

Ранее представители транспортного цеха рассказали, что ремонт траволаторов прошел на станциях "Проспект Славы" и "Дунайская".

Фото: Piter.tv