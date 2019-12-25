В настоящее время специалисты продолжают ремонт двух траволаторов на станции "Беговая" и еще двух на "Дунайской".

На станции метро "Проспект Славы" в Петербурге отремонтировали все траволаторы. Они вновь в работе. Об этом 30 ноября сообщили в пресс-службе петербургского метрополитена.

На траволаторах заменили поручни и отрегулировали их рабочие трассы. Также специалисты выполнили пуско-наладочные работы.

В настоящее время специалисты продолжают ремонт двух траволаторов на станции "Беговая" и еще двух на "Дунайской". В пресс-службе добавили, что к концу декабря все траволаторы вернутся в строй.

Две недели назад петербургскому метрополитену исполнилось 66 лет. В честь этого пресс-служба собрала воспоминания первых пассажиров городской подземки.

Фото: пресс-служба ГУП "Петербургский метрополитен"