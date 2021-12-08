На станции метро "Дунайская" в Петербурге отремонтировали все траволаторы

Они в работе с 8 декабря.

На станции метро "Дунайская" в Петербурге запустили все четыре траволатора. Они в работе с 8 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту города.

Ранее председатель комитета Кирилл Поляков взял под свой контроль ход ремонтно-восстановительных работ на траволаторах станций "Проспект Славы", "Дунайская" и "Беговая".

В конце ноября отремонтировали все траволаторы на станции "Проспект Славы". Ремонтные работы на "Беговой" планируют завершить до конца года.

Видео: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга