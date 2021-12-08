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На станции метро "Дунайская" в Петербурге отремонтировали все траволаторы

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Они в работе с 8 декабря.

На станции метро "Дунайская" в Петербурге запустили все четыре траволатора. Они в работе с 8 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту города. 

Ранее председатель комитета Кирилл Поляков взял под свой контроль ход ремонтно-восстановительных работ на траволаторах станций "Проспект Славы", "Дунайская" и "Беговая".  

В конце ноября отремонтировали все траволаторы на станции "Проспект Славы". Ремонтные работы на "Беговой" планируют завершить до конца года.

Видео: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга

Теги: дунайская, траволаторы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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ulditi
Сегодня 12:18

Сколько помню, на Беговой все обещают завершить работы, причем с момента ее открытия...Печально, но новых станций мы похоже не дождемся, раз все силы, средства и время уходят на ремонт недоделок

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