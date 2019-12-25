Власти страны уничтожили почти 39 тысяч зараженных кур.

На севере Филиппин обнаружили высокопатогенный птичий грипп. Об этом сообщили местные журналисты с телеканала CNN Philippines. СМИ ссылается на информацию, полученную от департамента сельского хозяйства. Чиновники заявили, что опасный вирус H5N6 зафиксирован в провинции Пампанга на севере страны.

Правительству Филиппин пришлось уничтожить около 39 тысяч кур в рамках борьбы с распространением птичьего гриппа. Очаг заражения находится на территории фермы в районе Сан-Луис.

Напомним, что ВОЗ считает птичий грипп инфекционным вирусным заболеванием, которое часто протекает без очевидных симптомов. В отдельных случаях штамм может преодолевать видовой барьер и заражать людей и животных. В 2017 году власти Филиппин сообщали об еще одном очаге заболевания в провинциях Пампанга и Нуэва-Эсиха. Тогда не были зарегистрированы случаи переноса инфекции на человека.

Назван способ избежать коронавируса.