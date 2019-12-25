Иностранный эксперт предлагает запретить продажу мяса диких животных.

Назван способ избежать коронавируса. О нем рассказал журналистам издания The Сonversation биолог Джордж Виттемьер из Университета штата Колорадо в Америке. Специалист уверен, что положительно повлиять на распространение инфекции мог бы запрет на продажу мяса диких животных. Этот способ также ликвидировал бы остальные вирусы, с которыми человечество сталкивалось в последнее десятилетие.

Ученый отметил в публикации, что 75% вирусных заболеваний человека связаны с животными. В данном списке значатся такие проблемы как вирус иммунодефицита, Эбола, птичий и свиной грипп, а также последний SARS-CoV-2. По оценкам американского эксперта, на данный момент в мире циркулируют тысячи опасных для человека животных, которые являются потенциальными носителям новых вирусов. При этом он напомнил, что годовой оборот на рынке мяса диких животных в Китае составляет 18 млрд долларов. Аналогичные с рынком в Ухане продолжают функционировать по всему КНР. Именно эти рынки являются средством основного дохода для бедных местных сельских общин.

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