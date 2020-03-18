Посол России на Филиппинах попросил РФ направить на острова спецрейс.

Около 320 россиян остаются на Филиппинах из-за отмены авиасообщения. Об этом рассказала пресс-секретарь посольства РФ в республике Филиппины Наталья Линовицкая.

По её словам, ситуация осложняется ещё и тем, что россияне находятся на разных островах.

Нам удалось около 120 человек собрать на Боракае, - сказала Линовицкая.

Также вчера с мелких островов привезли на катере около 100 человек в Себу. посольский автобус пытается привезти туристов в столицу республики Манилу.

Посол России на Филиппинах Игорь Ховаев попросил РФ направить на острова спецрейс, чтобы забрать россиян домой.

Ранее РСТ заявил об экстренной ситуации с выездом россиян из Европы.