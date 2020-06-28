На реки и каналы Петербурга вернулись прогулочные корабли

На реке Мойке был заметен "Бегемот".

На реках и каналах Петербурга снова появились прогулочные корабли. Как и было обещано, с 28 июня по распоряжению Смольного данная индустрия начала свою работу в городе после введенных ограничений.

В редакцию Piter.tv поступило видео, на которой набережная реки Мойки "оживилась" с появлением прогулочных кораблей. Тот, который попал в наш объектив, имеет имя "Бегемот". Корабли также появились на Дворцовой набережной и ожидают туристов.

Отметим, что в Петербурге наступил второй этап снятия карантинных ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции. Полный разбор новой версии ограничений от редакции Piter.tv можно найти по ссылке.

Видео: Piter.tv