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На реки и каналы Петербурга вернулись прогулочные корабли

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На реке Мойке был заметен "Бегемот".

На реках и каналах Петербурга снова появились прогулочные корабли. Как и было обещано, с 28 июня по распоряжению Смольного данная индустрия начала свою работу в городе после введенных ограничений.

В редакцию Piter.tv поступило видео, на которой набережная реки Мойки "оживилась" с появлением прогулочных кораблей. Тот, который попал в наш объектив, имеет имя "Бегемот". Корабли также появились на Дворцовой набережной и ожидают туристов.

Отметим, что в Петербурге наступил второй этап снятия карантинных ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции. Полный разбор новой версии ограничений от редакции Piter.tv можно найти по ссылке

Видео: Piter.tv

Теги: навигация, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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