На проспекте Непокоренных сгорел светофор

Из-за неработающего устройства на перекрестке образовалась большая пробка.

Вечером 4 июня в Калининском районе Петербурга воспламенился светофор. В сети появились фото и видео с места происшествия.

Инцидент произошел в 22:30 у дома №13 на проспекте Непокоренных. Светофор по неизвестным причинам охватило огнем. Из-за неработающего устройства на перекрестке проспекта Непокоренных и Гражданского образовалась большая пробка.

Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место происшествия и ликвидировали пожар. В результате ЧП никто не пострадал.

Ранее мы писали, что на Октябрьской набережной на ходу воспламенился мотоцикл.

Фото, видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Анна Мельникова, Олька Смирнова