На Октябрьской набережной на ходу воспламенился мотоцикл

Водитель пытался проскочить на скорости между двумя машинами.

Вечером 2 мая в Невском районе Петербурга произошло ЧП. Около 23:10 у дома №112 на Октябрьской набережной на полном ходу загорелся мотоцикл. В сети появились фотографии с места происшествия.

По словам очевидцев, мотоциклист, двигаясь на высокой скорости, пытался проскочить между двумя машинами.

"Он ехал справа от меня, и на повороте примерно на 80 решил проехать между мной и машиной, которая ехала впереди меня справа. Хорошо под машину не попал", - написал очевидец.

В результате мотоцикл воспламенился на ходу. Водитель транспортного средства не пострадал.

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Арина Тигрова