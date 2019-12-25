Момент ДТП с Yamaha на Приморском шоссе попал на видео

Мотоциклист госпитализирован в тяжёлом состоянии.

В Курортном районе Петербурга мотоциклист получил тяжелые травмы после ДТП с автомобилем. Авария попала на камеры видеонаблюдения. Кадры имеются в распоряжении Piter.TV.

По предварительной информации, 1 июня около 08:50 на пересечении Приморского шоссе и улицы Мосина водитель Nissan X-Trail поворачивал налево и не пропустил мотоцикл Yamaha под управлением мужчины 1969 города рождения.

В результате ДТП пострадал водитель мотоцикла, в тяжелом состоянии госпитализирован. По факту происшествия проводится проверка.

Ранее на проспекте Металлистов в ДТП с пьяным водителем погиб пассажир.

Видео: Piter.TV