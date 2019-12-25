На проспекте Металлистов в ДТП с пьяным водителем погиб пассажир

Ещё один пассажир с места аварии скрылся.

В понедельник, 1 июня, в Красногвардейском районе Петербурга произошло смертельное ДТП. Об этом сообщил отдел пропаганды ГИБДД.

У дома №78 по проспекту Металлистов около четырех часов утра водитель Volkswagen, который был в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу. Там он задел сразу три иномарки: Audi, Subaru и Volkswagen.

Во время аварии пассажир 1986 года рождения скончался от полученных травм, водителя госпитализировали с травмами средней степени тяжести, ещё один пассажир с места ДТП скрылся. ГИБДД проводит проверку по факту случившегося.

Неделю назад на Горском шоссе иномарка насмерть сбила велосипедиста.

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