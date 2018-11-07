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На Горском шоссе иномарка насмерть сбила велосипедиста
Сегодня, 11:54
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На Горском шоссе иномарка насмерть сбила велосипедиста

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Смертельно ДТП произошло ранним утром в понедельник.

Ранним утром 25 мая в Выборгском районе Петербурга случилась смертельная авария: легковушка сбила велосипедиста. Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по городу и Ленобласти, несчастье произошло на Горском шоссе.

По имеющимся данным, 61-летний водитель "Ниссана" сбил 58-летнего велосипедиста, который ехал в попутном направлении. От полученных травм мужчина скончался на месте. Что послужило причиной наезда, пока неясно, по факту ДТП ведется проверка.

Ранее мы писали, что на Парашютной улице сбили пешехода.

Фото: Дорожный инспектор / "ВКонтакте"

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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