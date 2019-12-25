Рядом с местом ДТП образовалась пробка.

В воскресенье, 24 мая, на Парашютной улице сбили пешехода. Об этом стало известно из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте"

Уточняется, что неизвестный переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу вблизи автобусной остановки. Точной информации о пострадавшем нет.На данный момент сотрудники ДПС пытаются выяснить все обстоятельства случившегося.

Согласно данным приложения "Яндекс.карты", рядом с местом ДТП образовалась пробка. Скорость движения не превышает 40 км/ч.

Ранее мы писали, что e автомобиля на проспекте Просвещения вырвало колесо.

Фото: vk/com/spb_today.