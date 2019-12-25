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У автомобиля на проспекте Просвещения вырвало колесо
Сегодня, 14:06
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Arinablinova

У автомобиля на проспекте Просвещения вырвало колесо

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Предполагается, что причиной поломки стала неисправная шаровая опора.

В воскресенье, 24 мая, у автомобиля на проспекте Просвещения вырвало колесо. Об этом стало известно из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте". 

Очевидцы отмечают, что водитель не пострадал. 

В комментариях предполагают, что причиной поломки стала неисправная шаровая опора, а также напоминают, что начальным признаком разрушения внутренней части шаровой опоры является скрип при езде, даже по ровной дороге.

Ранее мы писали, что два автомобиля столкнулись на пересечении Автовской и Краснопутиловской.

Фото: vk.com/spb_today

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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