Предполагается, что причиной поломки стала неисправная шаровая опора.

В воскресенье, 24 мая, у автомобиля на проспекте Просвещения вырвало колесо. Об этом стало известно из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

Очевидцы отмечают, что водитель не пострадал.

В комментариях предполагают, что причиной поломки стала неисправная шаровая опора, а также напоминают, что начальным признаком разрушения внутренней части шаровой опоры является скрип при езде, даже по ровной дороге.

Ранее мы писали, что два автомобиля столкнулись на пересечении Автовской и Краснопутиловской.

Фото: vk.com/spb_today