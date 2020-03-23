На президентских выборах в Абхазии победил Аслан Бжания

Он набрал 56,5% голосов избирателей.

ЦИК Абхазии подвел предварительные итоги президентских выборов. Оппозиционер Аслан Бжания, по предварительным данным, набрал 56,5% голосов. Информацию об этом "РИА Новостям" подтвердил представитель местного ЦИК Тамаз Гогия.

ЦИК решил считать избранным президентом Бжанию с 56,5% голосов прокомментировал чиновник

В общем количестве в голосовании приняло участие 95109 избирателей (71,56% населения). Из них только 35,42% проголосовали за бывшего министра экономики Адгура Ардзинба. Еще одним кандидатом на президентских выборах в Абхазии был экс-глава МВД Леонид Дзапшба. Одновременно с главой республики население выбирало кандидата на пост вице-президента.

Абхазия сняла ограничение на пересечение грузинской границы.

Видео: YouTube/apsny.today