Абхазия сняла ограничение на пересечение грузинской границы

Ограничения были введены в июне после антироссийских выступлений в Тбилиси.

Абхазия сняла ограничение на пересечение границы с Грузией, введенное в июне после антироссийских выступлений в Тбилиси. Об этом сообщила Служба государственной безопасности республики.

Как отметили в службе государственной безопасности страны, ограничения были связаны с протестными акциями провокационного характера в Грузии, которые "затрагивали государственность республики Абхазия" . Акции проводились в том числе в Зугдидском районе, на приграничной с Абхазией территории.

Тбилиси 20 июня захлестнули акции протеста. В связи с этим Владимир Путин подписал указ, который запрещал российским авиакомпаниям летать в Грузию.

Видео: YouTube/ The Quint