На новых станциях Фрунзенского радиуса завершаются пусконаладочные работы

По окончании пусконаладочных работ будет принято решение о начале эксплуатации станций.

На новом участке Фрунзенского радиуса метро завершаются пусконаладочные работы инженерных систем и оборудования. Об этом сообщила "Фонтанка" со ссылкой на комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

После окончания тестирования будет принято решение о начале эксплуатации. О конкретной дате будет сообщено дополнительно. Вопрос контролирует городское правительство.

Напомним, станции "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары" должны были открыть 1 сентября. Однако, в день торжественного открытия Беглов принял решение продолжить тестовый режим работ новых станций.

Ранее Piter.TV показал, как выглядят новые станции метро Фрунзенского радиуса.

Фото: Piter.TV