На набережной Карповки появились фигуры ангела и медсестры

Авторство работы, скорее всего, принадлежит одному известному стрит-арт художнику.

На набережной Карповки, где скоро появится памятник медикам, погибшим от коронавируса, появились картонные фигуры ангела и медсестры. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат петербургского парламента Борис Вишневский.

У временной стены памяти в центре Петербурга появлялась работа в схожей стилистике. Мемориал уже убрали.

Интервью с автором работы на Малой Садовой улице ранее опубликовал Piter.tv. Как оказалось, философия любви и добра ― это постоянный мотив в творчестве Maestro Jackie.

Фото: Галина Артеменко / Facebook, Piter.tv