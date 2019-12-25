На набережной реки Карповки положили начало мемориалу погибшим от СOVID-19 медикам

Позже на месте установят ангела скульптора Романа Шустрова.

На набережной реки Карповки установят памятник, посвященный памяти медиков, погибших от коронавируса. Сегодня, 13 ноября, на месте заложили памятную табличку. Депутат Законодательного Собрания поделился фотографиями с места. Отметим, что именно он и предложил установить памятник в этом месте.

Мемориалом вместо "стены памяти" станет ангел работы скульптора Романа Шустрова, который умер от COVID-19 в мае 2020-го года. Горожане смогут по QR-коду, размещенному рядом с памятником, перейти в галерею с именами всех ушедших из жизни медицинских работников.

Ранее на Малой Садовой демонтировали мемориал, посвященный погибшим медикам. Он продержался более полугода.

Фото: Борис Вишневский / Telegram