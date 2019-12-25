На набережной реки Карповки положили начало мемориалу погибшим от СOVID-19 медикам

На набережной реки Карповки установят памятник, посвященный памяти медиков, погибших от коронавируса. Сегодня, 13 ноября, на месте заложили памятную табличку. Депутат Законодательного Собрания поделился фотографиями с места. Отметим, что именно он и предложил установить памятник в этом месте.
Мемориалом вместо "стены памяти" станет ангел работы скульптора Романа Шустрова, который умер от COVID-19 в мае 2020-го года. Горожане смогут по QR-коду, размещенному рядом с памятником, перейти в галерею с именами всех ушедших из жизни медицинских работников.
Ранее на Малой Садовой демонтировали мемориал, посвященный погибшим медикам. Он продержался более полугода.
Фото: Борис Вишневский / Telegram
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