Депутат Борис Вишневский предложил установить мемориал погибшим медикам в Петроградском районе

Но для этого придется убрать скамейки.

Депутат Законодательного Собрания Борис Вишневский направил предложение по месту для "Стены памяти погибшим медикам" главе Петроградского района. Об этом он сообщил в социальных сетях.

По мнению депутата, подходящее для мемориала место находится на набережной реки Карповки у дома №5.

Полагаю, что деревянное покрытие скамейки можно снять и смонтировать на существующем основании легкую металлическую конструкцию, на котором могли бы разместиться фотографии погибших медиков. предложил Вишневский.

На данный момент стихийный мемориал находится на Малой Садовой улице. Власти Петербурга пообещали выбрать место для постоянного мемориала.

Ранее Борис Вишневский назвал лживым заявление Театра балета и Академии Бориса Эйфмана о доме Басевича.

Фото: Борис Вишневский / VK