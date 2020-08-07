Мемориал погибшим от COVID-19 медикам могут установить на Итальянской

Сейчас стихийный мемориал находится на Малой Садовой улице.

В Петербурге рассматривают место для переноса мемориала медикам, погибшим от коронавирусной инфекции. Об этом в эфире 78.ru рассказал глава комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец.

Лисовец отменил, что мемориал на Малой Садовой сделали инициативные граждане. И эта тема в целом щепетильная и для врачей, и петербуржцев. Однако, сейчас для этого мемориала пришло время выбрать правильное место.

Потому что расположение на пешей территории рядом с увеселительными заведениями может дискредитировать идею. Дмитрий Лисовец

Возможно, мемориал разместят в фойе Городского Центра Медицинской Профилактики на Итальянской улице. Окончательное решение примут после обсуждения и рассмотрения заявок петербуржцев.

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Видео: Piter.TV