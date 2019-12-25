Стрит-арт художник maestro_jackie: "Моя цель — напомнить о добре и вечных ценностях"

Piter.TV продолжает рассказывать о петербургских лицах стрит-арта. В этот раз мы пообщались с художником, который совсем недавно заявил о себе — maestro_jackie.

Первая работа в стиле стрит-арта художника под ником maestro_jackie появилась в конце мая. "Да будет свет" ― подписал он свое фото. Как оказалось, философия любви и добра ― это постоянный мотив в его творчестве. Piter.TV не смог пройти мимо начинающего деятеля уличного искусства и узнал о том, как он относится к легализации граффити и летнему кафе, которое расположилось около стихийного мемориала погибшим в Петербурге медикам.

PTV: У вас не так давно, судя по Инстаграму, появились первые стрит-арт работы. Что побудило этим заняться?

Сложно однозначно сказать.. Думаю, самый сильный фактор — это работы художника Паши 183. Очень впечатлили его работы и его философия. Цель моей работы — просто дарить добро, напоминая о вечных ценностях, таких как любовь, дружба, сострадание. Во, вторых — провокация. В ней я еще себя не пробовал, но есть пара идей. В целом изобразительные искусство не является моей основной деятельностью на данный момент, к сожалению.

PTV: А на кого будет направлена провокация: жителей города, государственные органы, бизнес?

На всех, кто будет смотреть на такие работы.

PTV: В качестве логотипа вы выбрали ангела. Что это означает?

Тут все просто: это воин света и защитник добра. Это то, что я вкладываю в свои работы.

PTV: На данный момент вы работаете анонимно. Почему? Если ли планы раскрыть свою личность?

Пока планирую работать анонимно. Не хочу иметь общения с органами правопорядка, если кому-то мои работы покажутся "неугодными". Да и в целом, ст. 214 [УК РФ "Вандализм" ― прим. Piter.TV] никто не отменял.

PTV: Достаточно давно идут разговоры о том, чтобы создать правовую базу, которая бы позволила легализовать некоторые граффити. Как вы к этому относитесь?

На мой взгляд, такой подход близок к формату некоторой цензуры (предварительное одобрение/неодобрение объекта), лично для меня такой формат не совсем подходит. В то же время, не вижу ничего плохого, если хорошую работу позволят оставить и не дадут закрасить коммунальщикам.

PTV: Для двух своих работ вы выбрали объекты в Ленобласти. Причем, видимо, достаточно труднодоступные. Не обидно, что их, возможно, мало кто увидит вживую?

Эти две работы привязаны именно к месту: глаза нарисованы на заброшенной плотине, пробоины в которой и есть часть работы, а работа "источник" связана с ручьем, в который льется вода. В общем, вряд ли бы удалось реализовать эти 2 объекта где-то в других местах, а наличие зрителей уже вторично.

В современном мире уже неплохо то, что работы есть в Инстаграме.

― Ваша последняя работа посвящена врачам. Можете рассказать о том, как она создавалась?

― Последняя работа нарисована декоративными красками на загрунтованной фанере. Первое время я планировал установить ее около больницы Святого Георгия, где произошел пожар. Потом я случайно нашел упоминание о стене памяти врачей в интернете и подумал, что там более подходящее место.

― Рядом со стихийным мемориалом теперь располагается летнее кафе.

― Само по себе место, конечно, не самое подходящее для летнего кафе, но, с другой стороны, надо полагать, что стихийный мемориал появился позже, чем возникли договоренности по месту расположения кафе. В поствирусный период те, кто не лишился работы в этой сфере, крутятся, как могут. Малому бизнесу в период самоизоляции крепко досталось...

― Есть ли в планах коллаборации с кем-то из художников? Как вам кажется, есть ли какое-то соперничество в стрит-арте сейчас? Ведь он достаточно популярен в Петербурге.

― Да, планируем совместную работу с одним художником, но это пока секрет.

Про соперничество трудно сказать. Я пока только вливаюсь в эту сферу, никого пока не знаю. Видел несколько работ, технически очень неплохих. Но много и нелепых: бездушных или в плохом качестве исполнения.

Фото: Piter.TV, maestro_jackie / Instagram