На мусорном полигоне в Гатчинском районе взяли пробы воздуха

Проверку проводят сотрудники Росприроднадзора.

В Гатчинском районе взяли пробы воздуха на территории мусорного полигона "Монита". Результаты придут 17 апреля. Об этом сообщил глава Ленобласти Александр Дрозденко.

Проверку проводят сотрудники Росприроднадзора. В пресс-службе администрации региона сообщили, что на данный момент на полигоне открытого горения нет. Пожарные ликвидировали основные очаги тления. На участке осталось небольшое задымление.

Напомним, пробы воздуха брали и в марте. Специалисты выездной лаборатории Эконадзора проверили воздух в Гатчинском районе, где с середины февраля тлеет свалка. Экологи взяли пробы воздуха в деревнях Горки, Руссолово, а также Куровицах.

Ранее на Piter.tv: во Всеволожске семилетняя девочка получила ожог при сжигании мусора на территории дома.

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