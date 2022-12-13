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На мусорном полигоне в Гатчинском районе взяли пробы воздуха
Сегодня, 14:54
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На мусорном полигоне в Гатчинском районе взяли пробы воздуха

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Проверку проводят сотрудники Росприроднадзора.

В Гатчинском районе взяли пробы воздуха на территории мусорного полигона "Монита". Результаты придут 17 апреля. Об этом сообщил глава Ленобласти Александр Дрозденко. 

Проверку проводят сотрудники Росприроднадзора. В пресс-службе администрации региона сообщили, что на данный момент на полигоне открытого горения нет. Пожарные ликвидировали основные очаги тления. На участке осталось небольшое задымление.

Напомним, пробы воздуха брали и в марте. Специалисты выездной лаборатории Эконадзора проверили воздух в Гатчинском районе, где с середины февраля тлеет свалка. Экологи взяли пробы воздуха в деревнях Горки, Руссолово, а также Куровицах. 

Ранее на Piter.tv: во Всеволожске семилетняя девочка получила ожог при сжигании мусора на территории дома.

Фото: Pxhere

Теги: гатчина, ленобласть, полигон монит
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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