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На полигоне ТКО "Вырицкий" тлеют отходы

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Росприроднадзор готовит материалы для внеплановой проверки.

После пожара на недействующем и требующем рекультивации полигоне ТКО "Вырицкий", Росприроднадзор готовит материалы для внеплановой проверки.

Предполагается внеплановая проверка ООО "Монита" по факту возгорания отходов на земельном участке в Гатчинском районе, на котором расположен полигон твердых коммунальных отходов "Вырицкий". Инспекторами установлено, что 2 марта на объекте продолжают тлеть отходы, вблизи свалки ощущается запах гари.

В действиях ООО "Монита" усматриваются риски причинения вреда жизни и здоровью граждан. Ранее Управление предложило руководству компании принять меры по недопущению возгораний отходов.

Ранее жительница Кингисеппского района подала иск против строительства мусороперерабатывающего завода.

Видео: Росприроднадзор

Теги: свалка, тко
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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