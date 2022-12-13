Жительница Кингисеппского района подала иск против строительства мусороперерабатывающего завода

На основании её иска суд может приостановить строительство комплекса по переработке отходов (КПО).

Жительница деревни Первого Мая Кингисеппского района подала иск в районный суд против строительства мусороперерабатывающего завода "Кингисепп". На основании её иска суд может приостановить строительство комплекса по переработке отходов (КПО). Об этом сообщила пресс-служба АО "Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области".

В своей жалобе женщина отметила, что три года назад во время общественных слушаний не ознакомилась с техническими характеристиками объекта и выразила опасение, что ее право на благоприятную окружающую среду может быть нарушено.

Гендиректор АО "Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области" Антон Бучнев отметил, что за эти годы проект КПО "Кингисепп" прошел все предписанные процедуры, в том числе был вынесен на общественные слушания. На данный момент этот КПО единственный на территории Петербурга и Ленобласти, который имеет полный пакет разрешительной документации и начал строиться.

Отмечается, каждый год на территорию Ленобласти помимо 700 тысяч областных тонн отходов из Петербурга поступает около 2 млн тонн ТКО.

Без строительства современных комплексов обращения с отходами добиться снижения негативного воздействия на экологию не получится, а промедление уже недопустимо. Антон Бучнев, гендиректор АО "Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области"

"Невский экологический оператор" в конце прошлого года анонсировал создание двух КПО на территории Петербурга: КПО "Волхонка" на Волхонском шоссе и "Новоселки" в поселке Левашово. Церемония открытия первой очереди комплекса по переработке отходов состоялась 16 декабря 2022 года. В мероприятии приняли участие представители Смольного и администрации 47-ого региона.

Комплекс "Кингисепп" строится на территории промзоны "Фосфорит". Он рассчитан на прием отходов из семи южных районов Ленинградской области. Проект предполагает строительство более 40 зданий и сооружений. На площадке будет размещено здание мусоросортировочного комплекса. Более 50% поступающего мусора будет перерабатываться. Также в Ленобласти планируют построить КПО "Дубровка" во Всеволожском районе, КПО "Островский" в Выборгском районе и КПО "Брандовка" в Ломоносовском районе.

Фото: Piter.tv