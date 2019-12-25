НЭО ввёл первую очередь комплекса по переработке отходов в Петербурге

Открытие объекта на Волхонском шоссе прошло в пятницу, 16 декабря. В нём приняли участие представители власти Северной столицы и Ленинградской области.

АО "Невский экологический оператор" открывает первую очередь мусороперерабатывающего комплекса на Волхонском шоссе в Северной столице. Как отметили в пресс-службе правительства Ленобласти, объект станет первым в городе.

Церемения открытия прошла утром в пятницу, 16 декабря. В мероприятии приняли участие представители Смольного и администрации 47-ого региона.

Это "первая ласточка" в совместных планах и начинаниях, которые мы проводим с нашим соседом Санкт-Петербургом и Невским экологическим оператором. Очень важно, что мы переходим от планов к конкретной работе. Когда мы ведём диалог с жителями города и области о необходимости изменения технологии утилизации отходов, поэтапного закрытия полигонов, мы должны понимать, что взамен должны прийти новые площадки, новые производства, современные заводы для утилизации ТКО. Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

Напомним, что мощность первой очереди полигона "Волхонка" будет достигать 200 тыс. т в год. ТКО на объекте будут отсортировываться и отправляться на обработку. Приблизительно через год состоится открытие второй очереди мощностью 400 тыс. т.

Ранее стало известно, какая компания займётся реконструкцией полигона "Волхонка".

Фото: Piter.TV