Стало известно, какая компания займётся реконструкцией полигона "Волхонка"

Контракт по цене 3,497 млрд рублей заключат с ООО "ЭнергоСеть".

АО "Невский экологический оператор" опубликовало итоги тендера по реконструкции полигона отходов "Волхонка" в Петербурге. Победителем из конкурса вышла ООО "ЭнергоСеть", с которой заключат договор за максимальные 3,497 млрд рублей. Об этом Piter.TV узнал из данных портала госзакупок.

Отметим, что компания уже выиграла подряд на первый этап работ: его оценили в 375 млн рублей. В его рамках исполнителю необходимо заняться переустройством корпуса сортировки, административного корпуса и КПП. Новое техзадание на второй этап подразумевает устройство бытовой пристройки, новых складов и переустройство инженерных коммуникаций в сортировочном корпусе.

Работы требуется завершить в срок до 15 ноября 2023 года.

Ранее мы сообщили о том, что ремонт двух автобусных парков Петербурга оценили на 91,5 млн рублей.

Фото: Piter.TV