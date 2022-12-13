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Эконадзор проверил воздух около тлеющей свалки Гатчинском районе
Сегодня, 16:29
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Эконадзор проверил воздух около тлеющей свалки Гатчинском районе

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Экологам предстоит проверить не только состав воздуха, но и установить предельно допустимый уровень вредных веществ.

Специалисты выездной лаборатории Эконадзора проверили воздух в Гатчинском районе, где с середины февраля тлеет свалка. Экологи взяли пробы воздуха в деревнях Горки, Руссолово, а также Куровицах. Об этом сообщили в tg-канале Эконадзора. 

Жители населенных пунктов регулярно жалуются на неприятные запахи мусора и гари, которые доносятся с полигона. Отметим, что свалка относится к ООО "Монита". Участок контролируют Росприроднадзор и Роспотребнадзор.

Экологам предстоит проверить не только состав воздуха, но и установить предельно допустимый уровень вредных веществ, если их найдут в концентратах. Дату объявления результатов пока не назвали.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге сократили вредные выбросы в атмосферу на 15,5 тыс. тонн.

Фото: Pxhere

Теги: проверка воздуха, свалка в гатчине, тлеющая свалка, эконадзор
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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