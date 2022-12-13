В Петербурге сократили вредные выбросы в атмосферу на 15,5 тыс. тонн

Результата удалось добиться за счёт ликвидации котельных на неэкологичном топливе, мониторинга атмосферы и перевода автобусов на газомоторное топливо.

В Северной столице проходят мероприятия, направленные на сокращение вредных выбросов. Их объём в атмосфере уже удалось снизить на 15,5 тыс. т. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Также власти города работают над ликвидацией котельных на неэкологичном топливе и проводят модернизацию системы мониторинга атмосферного воздуха. Последнее возможно за счёт работы 25-ти автоматизированных станций. Еще 9 аналогичных объектов будут закуплены в 2023 году.

За прошлый год почти городских 3 тыс. автобусов перевели на газомоторное топливо, что также положительно отражается на экологии Петербурга.

Ранее мы сообщили о том, что за неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ в Петербурге выросла почти на 40%.

Фото: Правительство Петербурга