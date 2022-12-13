За неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ в Петербурге выросла почти на 40%

Показатель опустился на 52,1% ниже недельного эпидемического порога.

За последнюю неделю в Северной столице на 38,5% уменьшилась заболеваемость гриппом и ОРВИ. Об этом сообщила региональная пресс-служба Управления Роспотребнадзора.

На данный момент показатель заболеваемости опустился на 52,1% ниже недельного эпидемического порога. Из негриппозных респираторных вирусов чаще всего горожане сталкивались с проявлениями риновирусов, РС-вируса, сезонных коронавирусов.

Среди ввирусов гриппа наиболее активен за неделю оказался вирус гриппа В. Вирусы гриппа А (А/Н1N1/09, А/Н3N2/) не наблюдаются в городе вторую неделю подряд.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге на 45% увеличилось число несовершеннолетних наркоманов.

Фото: Piter.TV