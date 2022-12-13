В Петербурге на 45% увеличилось число несовершеннолетних наркоманов

В 2019 году было 13 несовершеннолетних с установленным диагнозом, в 2020 году – 21 человек, в 2021 году – 27 человек, а по итогам прошедшего 2022 года – 30 человек.

Только по официальной статистике число подростков с диагнозом "наркомания" увеличилось за последние три года в Петербурге на 45%. Об этом "Петербургскому дневнику" рассказала заместитель главного врача Городской наркологической больницы Елена Куркова.

В 2019 году было 13 несовершеннолетних с установленным диагнозом, в 2020 году – 21 человек, в 2021 году – 27 человек, а по итогам прошедшего 2022 года – 30 человек. Также в прошлом году в Петербурге зарегистрировали 214 несовершеннолетних петербуржцев на стадии, предшествующей наркомании.

Елена Куркова обратила внимание на беспечность многих родителей, которые начинают бить тревогу, только когда потребление наркотиков переходит в систему.

К сожалению, мы сталкиваемся с отказами взрослых от мероприятий, направленных на раннее выявление употребления наркотических веществ, которые проводятся в школах и колледжах. Более того, родители часто стараются скрыть проблему и решить ее внутри семьи. Елена Куркова

Ранее в Левашово задержали братьев-наркосбытчиков с килограммом мефедрона.

Фото: pxhere.com