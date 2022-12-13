В Левашово задержали братьев-наркосбытчиков с килограммом мефедрона

При проведении досмотра у задержанных обнаружен и изъят пакет с веществом белого цвета, мобильный телефон, электронные весы.

В Петербурге полицейские задержали братьев-наркосбытчиков с крупной партией мефедрона. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

У дома 52 по улице Добрая Горка поселка Левашово были задержаны двое братьев, 24 и 31 год, неработающие, проживающие в Невском районе. При проведении досмотра у задержанных обнаружен и изъят пакет с веществом белого цвета, мобильный телефон, электронные весы. Экспертиза показала, что изъятое вещество – мефедрон массой 995,7 граммов.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере).

Ранее в Пулково таможенники нашли наркотики в посылках из Финляндии и Нидерландов.

Фото: Piter.tv