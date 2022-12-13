Во Всеволожске семилетняя девочка получила ожог при сжигании мусора на территории дома

Она с родителями проводила уборку на придомовой территории.

Во Всеволожске семилетняя девочка получила ожоги, когда вместе с родителями сжигала мусор на придомовой территории. Об этом стало известно Piter.tv.

Со слов матери, в обед они проводили уборку на придомовой территории, складывали мусор в кучу. Когда мусор подожгли, так оказался баллончик для розжига мангала, который вспыхнул. Рядом в этот момент находилась девочка.

С ожогами III степени лица и кистей ребёнок находится в больнице в стабильном состоянии.

Накануне в Тихвине достали труп подростка из ручья.

Фото: pxhere.com