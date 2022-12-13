В Тихвине достали труп подростка из ручья

Мать девочки заявила о её пропаже.

Вечером четверга, 13 апреля, в полицию обратилась 37-летняя женщина, сообщив, что её дочь вышла из школы и до настоящего времени не вернулась домой. Позже правоохранители нашли труп девочки. Об этом стало известно Piter.TV.

Тело 16-летней девятиклассницы обнаружили в ходе обхода пути следования из школы в ручье у ж/д переезда под мостом. На трупе не было внешних признаков насильственной смерти.

Семья девочки не полная, на учете в ОДН не состоит. Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее мы сообщили о том, что из Обводного канала достали труп с гнилостными изменениями.

Фото: Piter.TV