Из Обводного канала достали труп с гнилостными изменениями

Причина смерти мужчины устанавливается.

Вечером четверга, 6 апреля, в экстренные службы поступило сообщение об обнаружении тела в воде у Атаманского моста через Обводный канал. Об этом стало известно Piter.TV.

Прибывшие на указанное место полицейские обнаружили труп неизвестного мужчины с гнилостными изменениями. Погибшему на вид 25-30 лет, НТС, рост 175-180 см., одет в синие джинсы, тёмные трусы, чёрные кроссовки, особых примет нет.

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее мы сообщили о том, что во Всеволожске обнаружили труп мужчины с ранами живота и обеих голеней.

Фото: Piter.TV