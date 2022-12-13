Из Обводного канала достали труп с гнилостными изменениями

Вечером четверга, 6 апреля, в экстренные службы поступило сообщение об обнаружении тела в воде у Атаманского моста через Обводный канал. Об этом стало известно Piter.TV.
Прибывшие на указанное место полицейские обнаружили труп неизвестного мужчины с гнилостными изменениями. Погибшему на вид 25-30 лет, НТС, рост 175-180 см., одет в синие джинсы, тёмные трусы, чёрные кроссовки, особых примет нет.
Труп направлен в морг для установления причины смерти.
Ранее мы сообщили о том, что во Всеволожске обнаружили труп мужчины с ранами живота и обеих голеней.
Фото: Piter.TV
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