Во Всеволожске обнаружили труп мужчины с ранами живота и обеих голеней

Рядом с тело лежал нож.

Утром четверга, 30 марта, в полицию поступило сообщение о том, что в квартире одного из домов по Октябрьскому проспекту города Всеволожска найден труп мужчины, рядом с ним находится нож. Об этом стало известно Piter.TV.

Правоохранители обнаружили по указанному адресу 57-летнего гражданина с резанной раной живота и обеих голеней. Данных о его регистрации на территории Петербурга и Ленинградской области нет.

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее мы сообщили о том, что тела двух пропавших мальчиков нашли в полынье у намыва Васильевского острова.

Фото: Piter.TV